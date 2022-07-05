Колокола здесь больше не звонят. Церковь осталась без куполов и крестов. Богослужения не проходят почти сто лет. Храм в селе Суворотское разрушен. Местные жители мечтают его восстановить.

Колокола здесь больше не звонят. Церковь осталась без куполов и крестов. Богослужения не проходят почти сто лет. Храм в селе Суворотское разрушен. Местные жители мечтают его восстановить. Церковь была построена в честь святых мучеников Флора и Лавра в конце 19 века. Её возвела местная помещица. Жители рассказывают, что здание представляет историческую ценность и имеет редкую