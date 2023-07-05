В декабре в Можайске откроется новое здание спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объекте проводятся в рамках областной государственной программы.области.

В декабре в Можайске откроется новое здание спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса ипообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объектепроводятся в рамках областной государственной программы.области.Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объекте проводятся в рамках областной государственной программы.По словам губернатора, новое здание спортивной школы олимпийского резерва будет открыто в декабре текущего года.«Рад всех видеть. Сегодня приехали проверить, как идет строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будут три спортзала. Плюс тренажерный зал, инструкторские, раздевалки. На 2025-2026 годы в Можайске у нас запланирован еще один крупный проект – реконструкция стадиона «Спартак». Сделаем футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола», – прокомментировал Воробьев.Ожидается, что комплекс будут посещать около 800 человек в день.Спортивная школа олимпийского резерва в Можайске является одной из самых сильных в стране. Здесь занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Они достигают высоких результатов на международных и всероссийских соревнованиях. Несколько воспитанников этой школы входят в состав сборных команд Московской области и России.Одна из известных спортсменок по самбо и дзюдо Карина Черевань поделилась, что с радостью и нетерпением ждёт открытия нового здания.По ее мнению, комплекс станет сердцем города. Карина надеется, что теперь в Московской области будут проводить больше международных турниров, а местные жители начнут активнее приобщаться к здоровому образу жизни.