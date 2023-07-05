Аспирант из Владимира оштрафован за призывы к терроризму. УФСБ России по Владимирской области...

Аспирант из Владимира оштрафован за призывы к терроризму.УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность аспиранта ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет А.Г. и Н.Г. Столетовых», причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности.В сентябре 2022 года он разместил в общественных местах листовки, содержащие призыв к совершению насильственных действий в отношении государственных деятелей России, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.В ноябре следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело.В итоге, приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным и оштрафован на 200 000 рублей.Фото: https://www.pxfuel.com