Как сообщили в УФСБ, молодой человек расклеивал по городу листовки, в которых содержался призыв к насильственным действиям против государственных лиц. Уголовное дело против студента

Как сообщили в УФСБ, молодой человек расклеивал по городу листовки, в которых содержался призыв к насильственным действиям против государственных лиц. Уголовное дело против студента возбудили осенью прошлого года. Теперь молодого человека судили. 2-й Западный окружной военный суд назначил виновному штраф в 200 тысяч рублей. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!