Смотрите в дайджесте:– Из-за строительства Рпенского проезда во Владимире ограничат движение на участке дороги– День семьи, любви и верности в Муроме отпразднуют без большого

Смотрите в дайджесте:– Из-за строительства Рпенского проезда во Владимире ограничат движение на участке дороги– День семьи, любви и верности в Муроме отпразднуют без большого концерта, но с дневными торжествами– Между Муромом и Нижним будут курсировать суда на подводных крыльях– На бывших площадках свинокомплекса «Мортадель» откроют новое предприятие