182 выпускника 2023 года получили знак отличия за свой труд и способности.

На днях в муниципальном Доме культуры молодёжи по традиции прошла торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ города Владимира.182 выпускника 2023 года получили знак отличия за свой труд и способности.Обращаясь к выпускникам, глава города Дмитрий Наумов подчеркнул, что медаль «За особые успехи в учении» – результат упорного труда и целеустремлённости ребят и, конечно, показатель профессионализма и таланта владимирских педагогов. Николай Толбухин поблагодарил родителей выпускников за их вклад в будущее ребят, а значит, и за вклад в развитие Владимира.На торжественной церемонии вручили и благодарственные письма администрации города Владимира и грамоты управления образования педагогам, подготовившим медалистов. В Год педагога и наставника благодарственные письма главы города Владимира за высокие результаты в работе с одарёнными детьми, создание условий для развития их индивидуальных особенностей и способностей получили:– Наталья Анатольевна Константинова, учитель русского языка и литературы МАОУ «Промышленно-коммерческий лицей». Педагог подготовила трёх стобалльников по русскому языку;– Марина Сергеевна Донченко, учитель русского языка и литературы СОШ № 40, чьи выпускники показали отличные результаты на ОГЭ и ЕГЭ. В 2023 году она подготовила стобалльника по русскому языку, среди её выпускников – студенты ведущих вузов страны;– Елена Николаевна Николаева, учитель математики СОШ № 40. Она классный руководитель, у которого в 11-м классе в этом году семь медалистов;– Лариса Львовна Любовицкая, учитель химии гимназии № 3, подготовила двух стобалльников по химии;– Наталья АлександровнаТарасова, учитель русского языка и литературы гимназии № 3, подготовила двух стобалльников по русскому языку и лите­-ратуре.Благодарственные письма вручили и руководителям школ, подготовившим больше всего медалистов:– Елене Дмитриевне Курицыной, директору гимназии № 23;– Татьяне Вячеславовне Григорьевой, директору СОШ № 31;– Ирине Ивановне Кулешовой, директору гимназии № 35.С отличным окончанием школы медалистов поздравили директора школ, педагоги, родители выпускников, почётные гости. Творческим подарком для всех гостей стали выступления коллективов Дома культуры молодёжи.