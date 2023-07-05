Актер Андрей Назимов рассказал, что ему пришлось пережить в детстве.

Актер Андрей Назимов рассказал, что ему пришлось пережить в детстве.Андрей Назимов – звезда российского кино. В его фильмографии – несколько десятков проектов. Среди известных – "Черная молния" (2009), "Духless" (2015), "Елки 6" (2017), "Елки последние" (2017), "На Париж" (2019), "Вторжение" (2019), "Воскресенский" (2021), "Триггер-2" (2022).Четыре года назад Назимов расстался с актрисой Марией Ахметзяновой, которая в 2012 году подарила ему сына Даниила. Актер часто проводит время с сыном. В этом году мальчику исполнилось 11 лет. Смотря на своего сына, артист понимает, что тот растет другим.В недавнем интервью Назимов рассказал, что его детство было тяжелым – не такое, как у него наследника. Андрей вспомнил, как в 1990-х и начале 2000-х его настигла череда смертей. Мол, тогда жизнь не ценилась, и подростки могли расправиться с человеком прямо во дворе."Ты мог вечером поздороваться с соседом, а наутро сестра будит тебя и говорит, что дядя Юра лежит мертвый на детской площадке. Девчонок-одноклассниц находили под лестницей изнасилованными. Я видел много ужасного, много боли, нелепых смертей", – цитирует актера .Андрея Назимова, как он сам признался, спасло творчество. По словам артиста, пережитое помогает ему в работе, удается нащупать нужный нерв для передачи эмоций.