И снова грозы: жителей Владимирской области ожидают дождливые выходные. Прогноз погоды для...

И снова грозы: жителей Владимирской области ожидают дождливые выходные.Прогноз погоды для Центральной России и Владимирской области снова неутешителен: как выходные — так «гремит»!Об этом сообщают синоптики, а также специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём официально телеграм-канале.По предварительным прогнозам, в субботу (8-го июля 2023 года) во Владимирскую область придет циклон. Это станет причиной кратковременных дождей и сильных гроз.Днём во Владимире температура будет доходить до +27°C тепла, а вот к вечеру и уже ночью с 8-го на 9-е июля ожидаются ливни. Воздух «остынет» до +23°C.Ночная температура опустится до +15°C.Фото: pxfuel.com