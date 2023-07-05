За свою выходку отец заплатит штраф в 50 тысяч рублей.

Иностранец незаконно удерживал ребёнка из Владимира за границей. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.Вместе с отцом ребёнок выехал из России на летние каникулы на условиях последующего возврата домой. Однако в согласованные сроки мужчина на привёз чадо назад. Жительница Владимира подала иск в суд иностранного государства с требованием принудительно вернуть ребёнка на территорию РФ.Фемида встала на сторону матери. Кроме того, с ответчика в качестве компенсации морального вреда взыскали 50 тысяч рублей. Юристы мужчины попытались обжаловать решение, но апелляция закончилась ничем.