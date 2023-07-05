Исполнитель из Гусь-Хрустального района прошел в финал Всероссийского конкурса патриотической песни...

Исполнитель из Гусь-Хрустального района прошел в финал Всероссийского конкурса патриотической песни "Родники".Художественный руководитель проекта и его создатель - народный артист России Олег Газманов.Песня "Победа будет за нами", спетая Максимом Резниченко из города Курлово, вошла в топ-32 по мнению жюри конкурса.- Победа будет за нами. Так наши предки кричали. Когда в атаку вставали... Победа будет за нами!Максим Резниченко - обладатель национальной премии "Будущее России", финалист международного конкурса в Италии, обладатель гран-при фестивального проекта "Звездные врата".Песню на конкурс "Родники" молодой человек отправил мае. И вот на днях объявлен результат отбора - из четырех тысяч заявок. Теперь Максиму предстоит подготовка к гала-концерту, который пройдет осенью в Ставрополе. Там будут объявлены три победителя и один лидер народного голосования.Светлана Островская, автор слов и музыки песни "Победа будет за нами":- Как нам кажется, песня удалась. Очень торопились ее записать и представить к 9 мая именно в формате видеоклипа. Нам казалось, что этот формат наиболее полно раскроет содержание. Все поучилось, все успели. И кто-то из коллег после презентации предложил мне выложить песню на сайт "Родники". Нам сказали, что песня вошла в 32 отобранных жюри. Надеемся, что у нас все получится. Очень счастливы получить такой интересный опыт.