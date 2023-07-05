Александр Авдеев посетил предприятие, реконструируемое инвестором «Дорстрой» в деревне Следнёво.

Во Владимирской области возрождают промышленное свиноводство. Александр Авдеев посетил предприятие, реконструируемое инвестором «Дорстрой» в деревне Следнёво.Объём вложений составит 3,75 млрд рублей. На предприятии будет создано почти 500 новых рабочих мест. Ожидается, что производственная мощность составит около 18 тысяч тонн мяса в год. В полную силу производство заработает в 24-25 годах.«Первых животных планируют завезти до осени. Поддерживаем этот важный для АПК проект», - подчеркнул губернатор.Напомним, что в 2016–2018 годах из-за африканской чумы свиней 33-ий регион потерял практически всё поголовье. Сейчас власти и бизнес возрождают отрасль. На фермах содержится около 200 свиней, а планируется, что в хозяйствах разместятся 20 тысяч особей.