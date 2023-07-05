Один из операторов сотовой связи разработал несколько советов, которые помогут избежать поломок..

В ближайшие дни во Владимирской области ожидается . В связи с этим редакция «33Live.Ru» попросила пресс-службу «МегаФона» подготовить для рекомендаций для владельцев смартфонов.Как отмечают эксперты, больше всего от перегрева страдают аккумуляторы – высокая температура запускает химические реакции. В результате батарея теряет ёмкость и может вздуться.Чтобы сохранить работоспособность гаджета следует придерживаться следующих правил:1. Не оставляйте его на солнце или в закрытой машине.2. Чем меньше операций будет выполнять процессор вашего устройства, тем ниже будет его температура. А значит: закрывайте приложения, которые работают в фоновом режиме; не скачивайте большие файлы; отключите Wi-Fi.3. Сделайте яркость экрана минимальной.Если смартфон всё-таки перегрелся, то следует снять чехол и защитную плёнку. Это поспособствует теплоотдаче. Также стоит проверять температуру устройства во время зарядки и не допускать перегрева.Ни в коем случае не остужайте телефон в холодильнике, при помощи льда или воды. Резкие перепады температур могут вывести его из строя.И напоследок - в течение дня давайте технике отдохнуть.