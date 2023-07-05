О том, как извлекали пушистого узника, рассказал ковровский спасатель-блогер Михаил Быков. Вечером 4 июля спасатели приехали к одному из домов на улице Абельмана по вызову местных жителей.

О том, как извлекали пушистого узника, рассказал ковровский спасатель-блогер Михаил Быков. Вечером 4 июля спасатели приехали к одному из домов на улице Абельмана по вызову местных жителей. Люди рассказали, что из-под бетонных ступенек целый день доносится жалобное мяуканье котенка. Животное проникло туда, а выбраться самостоятельно – никак. Для того, чтобы вытащить котенка, спасателям пришлось сдвинуть