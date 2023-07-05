Мастер-класс по спасению утопающего с помощью сапборда провели спасатели во Владимире. Популярный...

Мастер-класс по спасению утопающего с помощью сапборда провели спасатели во Владимире.Популярный в этом сезоне инвентарь для спортивного туризма, оказывается - идеальное средство для спасения тонущего человека. Сотрудники МЧС и "Центра подготовки спасателей" показали собравшимся несколько приемов, как правильно подплыть на доске к утопающему, как помочь ему забраться на сапборд и как доставить человека на берег. Уже на суше специалисты показали отдыхающим схему проведения сердечно-легочной реанимации и напомнили о правилах безопасного отдыха на воде. С начала купального сезона на водоемах Владимирской области утонули шесть человек, в том числе - ребенок.Вера Щербинина, главный специалист отдела ГУ МЧС России по Владимирской области:- Основной причиной гибели являются неумение плавать, недосмотр за детьми несовершеннолетними родителями, купание в местах необорудованных для этих целей. Вода является источником повышенной опасности. Купаться разрешается только на официальных пляжах.