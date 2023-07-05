Мать из Владимирской области через суд вернула из-за границы увезенного отцом ребенка. С него...

Мать из Владимирской области через суд вернула из-за границы увезенного отцом ребенка.С него взыскана компенсация морального вреда в связи с незаконным вывозом ребенка за границу, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Установлено, что ребенок вместе с отцом, имеющим иностранное гражданство, выехал из России на летние каникулы на условиях возврата ребенка. Однако ответчик в согласованные сроки ребенка матери не возвратил. Она, через суд той страны, смогла ребенка вернутьСуд признал право матери на получение компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.Фото: https://www.pxfuel.com