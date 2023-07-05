Производства свинины сейчас в регионе нет. Последнее поголовье ликвидировали из-за вспышки африканской чумы свиней. Как сообщают в правительстве области, новый инвестиционный проект по

Производства свинины сейчас в регионе нет. Последнее поголовье ликвидировали из-за вспышки африканской чумы свиней. Как сообщают в правительстве области, новый инвестиционный проект по реконструкции свиноводческого комплекса и строительству комбикормового завода реализует национальная мясная корпорация «АГГРО». Инвестор собирается создать предприятие, на котором будут разводить свиней, перерабатывать и реализовывать мясо и производить корма. К запуску в Александровском