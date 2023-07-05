Народные приметы на 6 июля: что обязательно нужно сделать на Аграфену Купальницу, чтобы быть...

Народные приметы на 6 июля: что обязательно нужно сделать на Аграфену Купальницу, чтобы быть здоровым весь год?Святая Агриппина, почитаемая 6 июля – христианская мученица, жизнеописание которой датируется III столетием. С юных лет она посвятила жизнь Богу. Христиане подражали добродетельнице. Но в годы правления язычника Валериана, она была схвачена. Ее обвинили в том, что она заставляет девушек отказываться от замужества. Сама же Агриппина заявила, что девство – единственный путь единения с Господом.На Руси с этой даты открывался купальный сезон. До этого дня наши предки без нужды старались даже в баню не ходить.По обычаю, искупаться на Аграфену Купальницу (именно так называли этот день) должны были все – от младенцев до старцев.Что обязательно нужно сделать на Аграфену Купальницу?1. В этот день необходимо заготовить веник в дом.Веник, распаренный в жаркой бане, будет лечить вас весь год. А также на Руси верили, что он служит свадебным оберегом и охраняет жилище от зла. Кстати, в венике любит отдыхать и домовой. В это верили наши предки, поэтому изображали его именно так.2. По свежему венику гадали на Аграфену и на Ивана Купалу.Незамужние девушки, став спиной к бане, старались через ее крышу перекинуть веник. И по тому, куда указывала его рукоятка, определяли, в какой стороне живет жених.3. На Аграфену Купальницу обязательно сходите в баню, это принесёт вам крепкое здоровье на весь год.Наши предки в этот день парились с различными растениями и кореньями, чтобы укрепить силы и здоровье. Особое внимание обращали на старых и больных. Пол в банях застилали свежей травой. Девушки парились свежими вениками из трав и пели любимые песни.4. Если будете жечь костёр, то не забудьте про крапиву и шиповник.Вечером на Аграфену Купальницу крестьяне разводили костры, в которых жгли крапиву и шиповник, чтобы не было бед.Кстати, шиповник на Руси символизировал здоровье, удачу и изобилие.5. У Агриппины же было принято в этот день просить помощи при всевозможных недугах и болезнях, молиться о скором выздоровлении.Что ни в коем случае нельзя делать на Аграфену Купальницу?1. 6 июля нельзя делать венки на голову из цветов, так как сегодня растения обладают особой целительной силой. Её нужно использовать исключительно в лечебных целях.2. В день Аграфены Купальницы ни в коем случае не ложились спать до полуночи, верили, что Домовой придет и начнет «забавляться» - подушку на лицо бросать.3. Женщинам нельзя купаться в водоемах в одежде, иначе могут начаться кожные болезни.Народные приметы на Аграфену Купальницу«После дождя радуга долго держится – к сырой погоде», «Вечером на ясном небе зарница сверкает – к осадкам», «Муравьи днем в муравейник спрятались – к непогоде», «Если на небе много звезд, то осень будет грибной», «Пение сверчка сулит мягкую и теплую зиму».Фото: pxfuel.com