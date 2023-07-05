Патриарший сад во Владимире приглашает на праздник Ивана Купала.
6-го июля 2023 года (в четверг) ...
Патриарший сад во Владимире приглашает на праздник Ивана Купала.
6-го июля 2023 года (в четверг) во Владимире пройдёт тематическая праздничная программа.
Патриарший сад приглашает в гости с 19:00 до 22:30.
Иван Купала являлся одним из главных славянских праздников, который входил в обрядовый календарь. В древности он был приурочен ко дню летнего солнцестояния.
В программе праздника «Ивана Купала и Аграфены Купальницы»:
- Тематические экскурсии по саду.
Анонсируется начало в 19:00, 19.30, 20:00 и 20:30 .
- Экскурсии в оранжерею будут проводиться по мере наполняемости групп.
В программе также:
возрождение древних обрядов и обычаев;
гадание на берёзовых ветках и фотозона;
мастер-класс по плетению венков и аквагрим;
хороводы и песни.
В финале вечера ожидается выступление фаер-шоу команды «Путь Солнца».
Фото: https://vk.com/patsad