Патриарший сад во Владимире приглашает на праздник Ивана Купала. 6-го июля 2023 года (в четверг) ...

Патриарший сад во Владимире приглашает на праздник Ивана Купала.6-го июля 2023 года (в четверг) во Владимире пройдёт тематическая праздничная программа.Патриарший сад приглашает в гости с 19:00 до 22:30.Иван Купала являлся одним из главных славянских праздников, который входил в обрядовый календарь. В древности он был приурочен ко дню летнего солнцестояния.В программе праздника «Ивана Купала и Аграфены Купальницы»:- Тематические экскурсии по саду.Анонсируется начало в 19:00, 19.30, 20:00 и 20:30 .- Экскурсии в оранжерею будут проводиться по мере наполняемости групп.В программе также:возрождение древних обрядов и обычаев;гадание на берёзовых ветках и фотозона;мастер-класс по плетению венков и аквагрим;хороводы и песни.В финале вечера ожидается выступление фаер-шоу команды «Путь Солнца».Фото: https://vk.com/patsad