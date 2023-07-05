29 июня в усадьбе Тайны Рублева состоялась торжественная церемония награждения федеральной премии Посёлок года 2023.

29 июня в усадьбе "Тайны Рублева" состоялась торжественная церемония награждения федеральной премии "Посёлок года 2023".Более 30 профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования, входящих в жюри премии, выбрали лучшие проекты, а независимый консультант премии – компания «Технологии доверия» провела аудит голосования и проверила, чтобы все было верно.Победителями премии «Посёлок года 2023» стали:* Лучший посёлок класса Бизнес в Москве и Московской области: "Пионер"* Лучший региональный коттеджный посёлок класса Бизнес: Город L-Town* Лучший посёлок класса Элит в Москве и Московской области: Маслово Forest Club* Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт Москва и Московская область: Дмитров Дом* Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес Москва и Московская область: Сабурово Клаб* Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт: Сахарово парк* Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес: Негород Токсово* Лучший проект-концепция посёлка класса Элит: LUCHI* Лучший коттеджный поселок без подряда: Crystal Istra* Лучший посёлок таунхаусов: Паруса Мечты* Лучший мультиформатный посёлок Москва и Московская область: Дмитров Дом* Лучший региональный мультиформатный посёлок: Паруса Мечты* Лучший посёлок класса Комфорт: Соловьи. Посёлок с собственным лицом* Лучшая концепция инфраструктуры и благоустройства: Сабурово Клаб* Посёлок с лучшей архитектурой: Город L-Town* Девелопер года: ГК «Галс-Девелопмент»* Гран-при: Мечта* Персона года: Шлотгауэр Андрей ВикторовичСоорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». Отраслевые партнеры dvizhenie / advertising & design, Территория Ландшафта, aVIRA PRIVATE JETS. Независимый партнер «Технологии доверия». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.Информационные партнеры: ИА «Интерфакс-Недвижимость», Novikov.tv, ЦИАН, banki.ru, FORUMHOUSE, ТГ Недвижа, газета «Московская перспектива», Open Village, Bankiros.ru, Дни.ру, Bn.ru, «Строительная газета», РГУД, Архи.ру, агентство ASNInfo, «Загородное обозрение. Салон загородной недвижимости», АКМР, Сочи-новости.рф, Russian Realty.