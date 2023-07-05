Собственный бизнес или работа на удаленке требуют повышенных затрат времени и личного ресурса. Далеко не всем удается построить свой день так, чтобы выполнить поставленные задачи, успеть уделить внимание семье или заняться хобби. Как же достичь гармонии и баланса в различных сферах жизни? Достаточно соблюдать несколько базовых принципов.

Собственныйбизнес или работа на удаленке требуют повышенных затрат времени и личногоресурса. Далеко не всем удается построить свой день так, чтобы выполнить поставленныезадачи, успеть уделить внимание семье или заняться хобби. Как же достичьгармонии и баланса в различных сферах жизни? Достаточно соблюдать несколькобазовых принципов.Планируйте свой деньВажнопонимать, до какого времени вы включены в работу. Если в некоторых организациях8-часовой день является стандартом, то у владельцев бизнеса, самозанятых илисотрудников на удаленке нет четких ориентиров. По этой причине возникаетдисбаланс в разных сферах жизни. Человек отвечает на звонки и сообщения,обсуждает дела 24/7. На семью, отдых, хобби времени не остается. Как следствие— ссоры, хроническая усталость, болезни.Избежатьэтого поможет навык тайм-менеджмента. Заранее планируйте свой день или неделютак, чтобы оставлять в них время для личной жизни. К примеру, вы даете себеустановку: работаю с 10.00 до 17.00. Далее — общаюсь с близкими людьми,занимаюсь хобби, спортом, отдыхаю. Распишите, какой период необходим для выполнениякаждой задачи и строго придерживайтесь плана, не впадая в прокрастинацию. Так выповысите свою эффективность и избежите выгорания.Устанавливайте четкие границы междуработой и личной жизньюЭтоозначает не отвечать на телефонные звонки по рабочим вопросам послеопределенного времени. Предупредите об этом своих подчиненных, коллег, клиентов,партнеров. Отдельно обсудите с ними, в каких случаях можно потревожить вас в выходнойдень или в отпуске.Благодарячетко очерченным личным границам вы сможете спокойно наслаждаться отдыхом, проводитьвремя с семьей или друзьями, а не ждать, когда вас вызовут на работу илипотребуют очередной отчет.Правильно расставляйте приоритетыХорошо,если человек любит свое дело и с удовольствием им занимается. Но не обязательнопосвящать ему все время. Помимо работы должны быть и другие интересы, общение сродными людьми — жизнь не может сводиться только к решению бизнес-задач.Подумайте,что для вас важно, кроме рабочей деятельности. Например, желание путешествоватьили научиться писать картины. Отведите этим занятиям время в своем расписании ине забывайте о них. Расставляйте приоритеты так, чтобы ощущать полноту жизни.Находите способы отдыхатьЭтоможет быть спорт, прогулка, просмотр любимого сериала, выезд с семьей илидрузьями за город. Каждый перезагружается по-своему, но работать совсем без отдыханевозможно. Ищите свой способ сбросить напряжение, наполниться ресурсом, итогда вы станете еще продуктивнее.Найдите единомышленниковКогдаесть единомышленники, заниматься хобби или спортом гораздо интереснее. Можно выбратьлюбой вид деятельности: читать книги и делиться впечатлениями, гулять по вечерамна свежем воздухе, посещать спа-салоны, ходить в театры и многое другое.Когдарядом с вами другой человек, погрузиться в рабочие чаты или в решение вопросовбизнеса уже не получится. Кроме того, это отличная возможность поделитьсяэмоциями и получить новые яркие впечатления.Оставайтесь гибкимиГибкостьи адаптивность – самые важные качества для создания баланса между работой иличной жизнью. Как бы тщательно вы ни планировали свой день, судьба поройпреподносит неожиданные сюрпризы. Если не будете адаптивными, то не сможете вовремяприспособиться к новой реальности. Как результат — стрессы, снижение продуктивностии эффективности.Необходимоуметь пересматривать планы и договоренности. Людям, которые не умеют этогоделать, бывает очень тяжело приспособиться к непредвиденным жизненнымобстоятельствам.Балансмежду различными сферами зависит только от вас. Научитесь грамотно планироватьрабочие задачи, установите четкие личные границы, найдите свой идеальный способотдыхать и источники вдохновения. И тогда в вашей жизни воцарится гармония.