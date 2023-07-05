Минтруд подготовил закон о росте минимального размера оплаты труда на 18,5%.

После индексации МРОТ владимирцам увеличат социальные выплаты. Минтруд подготовил закон о росте минимального размера оплаты труда на 18,5%. С 1 января сумма составит 19 242 рублей.Новый МРОТ повлияет на выплаты по больничным, декретным отпускам и различным пособиям, которые рассчитываются исходя из этого показателя. Очевидно, что после перерасчёта суммы вырастут.Добавим, что в 2024 году разница между МРОТ и прожиточным минимумом(15 669 рублей) должна вырасти до 17%.