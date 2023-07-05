Секс-символ кино СССР тяжело болеет. Светлана Светличная нуждается в лекарстве.

Секс-символ кино СССР тяжело болеет. Светлана Светличная нуждается в лекарстве.Неутешительные новости о здоровье знаменитости шокируют россиян год за годом. Семье стало невмоготу ухаживать за престарелой актрисой: из-за деменции она неоднократно пропадала. В итоге Светлана Светличная попала в общество сиделки. По слухам, вскоре после этого актрису отправили в психиатрическую лечебницу.Терапевт Людмила Лапа оценила состояние звезды. По словам эксперта, "процесс необратимый", но корректируется с помощью эффективного препарата. Не исключено, что Светлана Светличная уже принимает лекарство. Обычно его назначает невролог.Врач объявила о конце жизни актрисы — при грамотном подходе он наступит нескоро. По мнению терапевта, Светлана Светличная должна научиться принимать любовь и ласку для снижения агрессии. "Она может прожить еще долго в хорошем состоянии", — выразилась Людмила Лапа.Иногда люди, которых одолевают негативные эмоции, пытаются восстановиться с помощью музыки. Как передает интернет-издание , для достижения спокойного состояния лучше слушать любимые композиции, поскольку они помогают контролировать гормон стресса — кортизол.А сайт напоминает о положительном для психики свойстве медитаций. Светлана Светличная всегда была своенравной и эксцентричной, поэтому вполне возможно, что такая оздоровительная практика благотворно повлияет на ее жизнь.