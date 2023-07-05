Отвлечься от скучной рутины и погрузиться в мир интриг и страстей, – классный фэнтези роман позволит вам перенестись в академию магии или загадочную волшебную страну! Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 романов, в которых есть всё: любовь, неожиданные повороты сюжета, ведьмы, драконы и борьба за власть. Наслаждайтесь!

Отвлечься от скучной рутины и погрузиться вмир интриг и страстей, – классный фэнтези роман позволит вам перенестись вакадемию магии или загадочную волшебную страну! Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 романов, вкоторых есть всё: любовь, неожиданные повороты сюжета,ведьмы, драконы и борьба за власть. Наслаждайтесь!Академия ТемныхВластелинов — что-то вроде Хогвартса для взрослых. Роман, написанный в жанрегородского фэнтези, рассказывает о приключениях молодой колдуньи, котораяпытается найти работу, заводит интрижки и заключает договоры со смертью. В Академииона оказывается случайно — на курсе для нянь, воспитывающих детей сосверхспособностями. Там доброй ведьме предстоит познакомиться со многимистранными персонажами — от гадалок до эльфов-телепатов. При этом у героини естьмножество бытовых проблем: сложные отношения с шумными родственниками,несколько претендентов на роль главного возлюбленного и непредвиденные расходы…Все, как обычных людей. А еще в тексте много забавных высказываний-афоризмов отмудрой бабушки юной колдуньи, — от ее саркастических шуточек вы получитеотдельное удовольствие.Это первая книга изсерии «Город драконов», написанной в жанре романтического фэнтези. Главнуюгероиню Анабель Ваерти так все достали, что он решает провести остаток жизни вабсолютном одиночестве — без бывшего, семьи и друзей. Она отправляется в ГородДраконов — мир, где царят иные порядки. Но планы Анабель будут нарушены еще подороге. Она станет свидетельницей гибели прекрасной девушки, которая передсмертью произносит страшные, предостерегающие слова. Чуть позже мисс Ваертивыяснит, что погибшая была невестой мэра города, но искать убийц почему-тоникто не собирается. Движимая обостренным чувством справедливости, Анабель решает повременить сзапланированным отшельничеством и начинает собственное расследование. Пока онадаже не подозревает, на какую опасность себя обрекает… По мере развития сюжета будетраскрываться и характер главной героини, которая постепенно становится умнее,прозорливее и взрослее.Захватывающий романс неожиданной развязкой, действие которого разворачивается в магическойАкадемии. Это первая часть популярной трилогии Анны Минаевой «Академия Высшегосвета». Главная героиня — умная и принципиальная девушка, которая случайнотеряет свой магический дар в день рождения. А ведь именно сейчас он должен бытьособенно силен! Она догадывается, что в Академии больше людей желают ей зла,чем добра, но с причинами ненависти со стороны некоторых преподавателей и студентовеще предстоит разобраться. Параллельно героиня пытается найти хоть какую-тоинформацию о своих родителях и происхождении… Если вы хотите за пару вечеров прочитать динамичныйфэнтези-роман, в котором есть много интриг, предательств и поворотов сюжета, —то это идеальный вариант.Еще одна книга нашейподборке, действие которой разворачивается в школе волшебников. Но на этот раз— только для темных магов. Главная героиня внезапно узнает, что у нее естьспособности к черной магий, однако совсем нет желания причинять кому-то вред… Удевушки лишь два пути: навсегда отправиться в заточение в монастырь или жеокончить Школу чернокнижников, где ее научат обращаться с опасным даром.Колдунья выбирает второе и оказывается в окружении интриганов, льстецов иманипуляторов. Возможно ли завести друзей в этом обществе? И безопасно ликому-то доверять? Большинство магов, попавших сюда, вполне довольны своейучастью и планируют использовать супер-способности по полной программе… И все-таки ей удастсянайти единомышленников и даже влюбиться, — жизнь в Школе чернокнижников каждыйдень преподносит сюрпризы.Капризная аристократка Иви-Ардена Левингстонотправляется в магический в Двериндариум, чтобы открыть Дверь и получить свойДар. Какой Дар? Спойлерить не будем — об этом вы узнаете, читая роман. Однакомисс Левингстон, привыкшая к роскоши и богатству, еще не подозревает, с чем и вкаких условиях ей придется жить для достижения своей цели. Оказывается, естьлюди, заинтересованные получить Дар вместо нее… Например, юная Вивиан, — беднаядевушка «без роду и племени», которую аристократка открыто презирает. А ещестарший брат главной героини, коварный обладатель отрицательного обаяния, готоввставлять палки в колеса своей сестре. В Двериндариуме собирается необычнаякомпания, каждый из участников которой тщательно скрывает свои «скелеты вшкафу». Конечно же, будет и волнующая воображение любовная линия, — без этогосложно представить качественное фэнтези.