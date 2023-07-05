Телеведущая Дана Борисова рассказала, что бывший супруг певицы Татьяны Булановой ей очень понравился.
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что бывший супруг певицы Татьяны Булановой ей очень понравился.
Недавно Дана Борисова отметила 47-летие. Она собрала друзей, чтобы провести день рождения в торжественной обстановке. Любимого человека телеведущей, к сожалению, рядом не оказалось, поскольку его нет. Уже пять лет звезда шоу "Армейский магазин" одинока.
По словам Борисовой, не так давно ей оказывал знаки внимания бывший муж Татьяны Булановой – 47-летний Владислав Романов. Телеведущая и спортсмен познакомились на совместной съемке, после чего активно переписывались в социальных сетях. "Он мне симпатичен был", – призналась звезда экрана.
Но романтических отношений не было. Вскоре Романов представил публике свою новую возлюбленную, которой оказалась бизнесвумен из Санкт-Петербурга. Дана хоть и осознала, что стала жертвой своих иллюзий, демонстрировать досаду она не стала, поскольку уже не в первый раз разочаровывается в любви.
Сегодня Дана Борисова сосредоточена на воспитании дочери, а также совершенствовании себя. Она даже начала осваивать танцы на пилоне, чтобы чувствовать себя более сексуальной. "Меня девчонки научили какие-то легкие па. Так, чисто поизображать секс, конечно, могу", – цитирует забравшуюся на шест телезвезду .