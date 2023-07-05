Синоптики прогнозируют жару и высокую ультрафиолетовую активность во Владимирской области.
Ясному...
Синоптики прогнозируют жару и высокую ультрафиолетовую активность во Владимирской области.
Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера, предупреждают они.
Но в четверг, 6 июля, обойдется без осадков.
Температура воздуха достигнет 27 градусов тепла.
Ветер слабый - до 1,4 метра в секунду.
Атмосферное давление стабильное - 751-752 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
6 июля почитается память священномученицы Агриппины. В народе святую называли Аграфена Купальница, потому что в этот день начинались купанья.
Шел сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей.
Чтобы узнать погоду, наши предки в этот день следили за воронами. Если они под тучи взвиваются – к ненастью.
Фото: https://www.pxfuel.com