Смотрите Вести в 14.30: В новый год - без пробок в Добром
+85%
-Рпенский проезд готов на 85...
Смотрите "Вести" в 14.30: В новый год - без пробок в Добром
+85%
-Рпенский проезд готов на 85 процентов. Движение по улице-дублёру Большой Нижегородской должны запустить в четвёртом квартале этого года.
Дорожники начали бетонировать мост через реку.
Мосты в будущее
- И Типографский мост Киржача на школьных медалях. У киржачских выпускников появилась новая традиция
Праздник плуга.
-И владимирские татары готовятся отметить Сабантуй. Как будут развлекать и чем будут угощать гостей?