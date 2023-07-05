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Смотрите "Вести" в 14.30: В новый год - без пробок в Добром+85%-Рпенский проезд готов на 85 процентов. Движение по улице-дублёру Большой Нижегородской должны запустить в четвёртом квартале этого года.Дорожники начали бетонировать мост через реку.Мосты в будущее- И Типографский мост Киржача на школьных медалях. У киржачских выпускников появилась новая традицияПраздник плуга.-И владимирские татары готовятся отметить Сабантуй. Как будут развлекать и чем будут угощать гостей?