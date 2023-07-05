Смотрите Вести в 21.05: Музей-усадьба Жуковского в Собинском районе обновляется.
Визит...
Смотрите "Вести" в 21.05: Музей-усадьба Жуковского в Собинском районе обновляется.
Визит тёзки.
-Губернатор сегодня посетил Александровский район. Перспективы свиноводческого комплекса и новое оборудование для местного сосудистого центра.
Второе рождение.
-Реновация дома отца русской авиации.
Сегодня готовы все рассказывать, показывать и конечно же выезжать... Какое оборудование получила музей-усадьба Жуковского в Собинском районе?
Чумазик на свободе
И операция по извлечению чумазого котенка в Коврове. Спасатели разобрали бетонную лестницу, чтобы вызволить бедолагу.