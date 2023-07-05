Одновременно можно заряжать три автомобиля.

Одновременно можно заряжать три автомобиля.В столице разработали зарядную станцию сразу для нескольких автомобилей. Проект полностью отечественный – в нем используют российские компоненты и программное обеспечение, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что станции можно устанавливать на городских объектах, в спальных районах или загородных поселках. В среднем зарядка займет от 10-20 до 40-60 минут.Устройство оснастили защитой от утечки тока и кнопкой аварийного прекращения заряди. В год столичное предприятие сможет выпускать более 500 станций."На территории столицы выпуском электрозарядных станций занимаются несколько компаний. В рамках городской программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры "Энергия Москвы" с 2020 года установлено 212 зарядных станций московских производителей. Всего на улицах города — свыше 400 ЭЗС", – написал Собянин.Мэр ранее сообщил, что в Москве универсальную платформу российского электротранспорта. Он отметил, что в городе развивается электробусная сеть, появилась бесплатная парковка для электромобилей, строятся зарядные станции.В апреле 2023 года Собянин порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве. Эту возможность получили арендаторы городских земельных участков.