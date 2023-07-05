Страшное убийство жителя Владимирской области расследует региональное СУ СК России. Житель города...

Страшное убийство жителя Владимирской области расследует региональное СУ СК России.Житель города Коврова целый месяц прятал тело убитого друга на балконе.Как стало известно, 29 мая 2023 года в одной из квартир на улице Восточной в городе Коврове между двумя приятелями при распитии спиртного произошла серьёзная ссора.В ходе конфликта хозяин квартиры взял нож и нанес потерпевшем удар в грудную клетку.От полученного колото-резаного ранения мужчина скончался на месте, как сообщается в официальном телеграм-канале СУ СК России по Владимирской области.Испугавшись, злоумышленнику пришло в голову — спрятать труп друга на балконе.Через месяц после трагедии, сожительница потерпевшего пришла к хозяину квартиры, вышла на балкон и всё же обнаружила тело. 30 июня 2023 года она сообщила об этом в правоохранительные органы.В тот же день 39-летний подозреваемый был задержан. Свою вину он признал.В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com