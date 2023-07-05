Строительство Рпенского проезда во Владимире вошло в финальную стадию. Главная дорожная стройка...

Строительство Рпенского проезда во Владимире вошло в финальную стадию.Главная "дорожная" стройка Владимира близится к завершению. На Рпенском проезде бетонируют пролётное строение моста. Что ещё предстоит сделать рабочим и когда новую дорогу откроют для автомобилистов - расскажет Максим Калашников.Протяжённость Рпенского проезда больше двух километров. Из них почти половина проходит по мосту. Сейчас дорожники завершают бетонирование последнего участка пролётного строения. Качество бетонной смеси контролируют непосредственно перед укладкой.Вячеслав Филиппов, заместитель главного инженера ГУП "ДСУ-3":- Проверяем воздухововлечение, осадку конуса, отбираем контрольные образцы - испытываем промежуточный и на проектный возраст.Если бетонная смесь не соответствует стандартам - её могут отправить обратно на завод. Такое случается редко. Если погрешность небольшая - раствор подкорректируют на месте.Дмитрий Кобелев, инженер-лаборант ГУП "ДСУ-3":- Добавляют специальные добавки, которые увеличивают воздух. Следовательно, мы повторно проводим испытание после добавки данных добавок. И уже откорректированную смесь мы пускаем в дело.Работают дорожники в две смены. Днём проводят более обширные работы, ночью - в основном подготовительные. Идут с опережением графика на 10 дней, заявляет подрядчик.Вячеслав Филиппов, заместитель главного инженера ГУП "ДСУ-3":- Рпенский проезд входит в стадию заключительную - завершающую. Сейчас на мостовом участке мы производим 9-й этап бетонирования плиты пролётного строения. Это последний этап бетонирования данного перекрытия моста, после которого уже будет происходить устройство гидроизоляции, устройство защитного слоя и асфальт.Следующим этапом после бетонирования моста будет устройство гидроизоляции. А также установка барьеров, освещения и благоустройство территории на площади порядка 9,5 тысячи квадратных метров.- Строительство моста на Рпенском проезде завешено на 85%. Общую готовность новой трассы подрядчик оценивает на 80. Движение по улице - дублёру Большой Нижегородской должны запустить в четвёртом квартале этого года. Сроки строители обещают сдержать.Максим Калашников, Андрей Беляков. Вести-Владимир.