Прокуратура и СКР могут обжаловать вердикт.

Обвиняемой в махинациях Надежде Скороспеловой вернули полномочия главы Киржача. Судья Владимирского областного суда Юрий Сладкомёдов отменилАдвокаты руководительницы привели на суде ряд аргументов. Юристы пояснили, что обвинения до сих пор не предъявлены. По мнению защиты, работа Скороспеловой на своём посту не может воспрепятствовать расследованию уголовного дела.Прокуратура и СКР могут обжаловать вердикт.Напомним, что женщину обвиняют в с земельными участками. Ущерб от деятельности дамы оценивают в 8,5 млн рублей.Ранее депутаты Киржачского горсовета отказались отстранять Скороспелову от должности.