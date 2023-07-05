Наш регион попал в список субъектов с кpaйне низким ypoвнем poждаемости.

Вице-премьер Голикова сообщила о демографической зиме во Владимирской области. Об этом она рассказала на заседании Совета Федерации.По результатам масштабного исследования страна была разделена на демографические кластеры. Наш регион попал в список субъектов с кpaйне низким ypoвнем poждаемости - «Демографическая зима». Из соседей в нём также расположилась Рязанская область.«Таким регионам нужны дополнительные меры поддержки», - подчеркнула госслужащая.Напомним, что в мае текущего года во Владимирской области на свет появились 663 младенца. Количество смертей составило 1834.