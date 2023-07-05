Флагманский сериал телеканала ТНТ Счастливы вместе вернется на экраны с новыми эпизодами. Об этом сообщил режиссер Сарик Андреасян в своем телеграм-канале. В новом сериале Букины в свои ..

Флагманский сериал телеканала ТНТ "Счастливы вместе" вернется на экраны с новыми эпизодами. Об этом сообщил режиссер Сарик Андреасян в своем телеграм-канале."В новом сериале "Букины" в свои роли вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Планируется десять серий", — цитирует Андреасяна . При этом, по информации , на данный момент не разглашается, кто станет сценаристом и режиссером проекта.