Ожидается, что событие объединит порядка 70 трупп со всей страны.

В 2024 году в Суздале пройдёт II Конгресс национальных театров России. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.С идеей провести мероприятие выступил Александринский театр. Форум проходит раз в два года, в 2022 году он состоялся в Якутии. Основная задача – определить стратегию развития многонациональной сцены. Накануне в Белом доме обсудили вопросы места проведения, размещения участников и гостей.Ожидается, что событие объединит порядка 70 трупп. В рамках конгресса будут показаны спектакли артистов из Санкт-Петербурга, Татарстана, Бурятии и Якутии.