7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Такой приговор Гусь-Хрустальный городской суд вынес в отношении двух 19-летних

7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Такой приговор Гусь-Хрустальный городской суд вынес в отношении двух 19-летних граждан одного из соседних государств. Фигурантов задержали сотрудники местной полиции совместно с коллегами из УФСБ области в феврале этого года. Из тайников, которые организовали граждане, оперативники изъяли 39