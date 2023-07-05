Он погиб 13 июня. Посмертно солдат награждён Орденом Мужества.

В Камешковском районе похоронили 34-летнего сержанта, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщила местная администрация.Он родился в 1988 году в посёлке Новая Заря. Окончил Сергеихинскую среднюю школу, работал специалистом по сборке окон во Владимире. На спецоперацию отправился в октябре прошлого года. Служил в должности пулемётчика мотострелкового батальона. Погиб 13 июня. Посмертно солдат награждён Орденом Мужества.Панихида состоялась 29 июня на малой родине бойца. Проводить его в последний путь пришли местные жители, чиновники, военком и близкие.