В Киржачском районе всем выпускникам школ вручили медали. Медалисты - все! В Киржачском районе...

В Киржачском районе всем выпускникам школ вручили медали.Медалисты - все! В Киржачском районе появилась новая "выпускная" традиция. С этого года по инициативе Киржачской типографии и её руководителя Евгения Фёдорова всем выпускникам вручают памятные медали. Слово- Марии Платанюк.555 метров. Типографский - самый длинный пешеходный деревянный мост России. Переправа, арт-объект и одновременно символ Киржача. Бережно хранящего традиции. Мост из прочной сосны на месте исторического Патриаршего спуска - подарок городу от Киржачской типографии и мецената Евгения Федорова. Сделанный 7 лет назад. Евгений Фёдоров уверен: наводить мосты- главное в жизни любого человека. Уверенного пути он желает и всем выпускникам.Евгений Фёдоров, директор "Киржачской типографии", почётный гражданин Киржача и Киржачского района:- Мне кажется, что в этом есть определённый символизм. Мосты должны объединять людей.Правильно, если наших выпускников будет ждать хорошая дорога, не 555-метровая дорога, гораздо больше дорога, которая приведёт их в хорошее завтра.На одной стороне- герб Киржача и год его утверждения- 1781-ый. А на другой- тот самый Типографский мост. Так выглядит памятная медаль, обладателем которой с этого года становится каждый выпускник района. Общий тираж- тысяча экземпляров. Автор инициативы- Евгений Фёдоров. Сегодня директор Киржачской типографии приехал поздравить выпускников 9-ого класса в школу посёлка Першино.Евгений Фёдоров, директор "Киржачской типографии", почётный гражданин Киржача и Киржачского района- Это абсолютно новая традиция. Предприятие, которое изготавливает наше киржачское "Арм-регистр" вместе с нами, оно как раз инициатор того, что каждый раз мы будем вручать медали с новыми изображениями- Отличные результаты! Спасибо тебе за твоё старание.Кстати, аттестаты также напечатаны в Киржачской типографии. Документы гособразца- её профиль.В Першино в этом году 9-ый класс окончили 15 мальчишек и девчонок. Ася Кузнецова все экзамены сдала на "отлично". У неё, к примеру, высший балл в Киржачском районе по литературе.Ася Кузнецова, выпускница 9-ого класса Першинской средней школы:- Пойду в 10-ый класс. А в планах вообще поступать в театральное. На актрису. Хочу стать актрисой драматического театра и кино. Служить России. Служить драматическому российскому театру.Подпевают... Сначала робко, потом в голос. Подарок выпускникам от Евгения Фёдорова- и выступление Никиты Злаутоста. Музыканта, блогера- "шестимиллионника". Сам Никита успешно строит карьеру в столице. Но всегда с удовольствием приезжает в Киржач.Никита Златоуст, музыкант, блогер:- Нужно сохранять молодость здесь.и оставаться таким же весёлым, позитивным, мечтателем. Иногда наивным. Всю свою жизнь. И, конечно, пожелать чтобы их жизнь сложиоась наилучшим образом. И чтобы в их жизни было больше поводов для радостиШкольникам Никита Злаутоуст презентовал и свою новую романтическую песню - "Выпускной". У каждого из ребят впереди- новая глава жизни. И ее они напишут сами.Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир"