Праздничные торжества закончатся в 15 часов.

В Муроме День семьи, любви и верности пройдёт без гала-концерта звёзд эстрады. Коллеги из издания опубликовали полную программу мероприятий.В древнем городе 8 июля состоятся ярмарка, мастер-классы, выступления творческих коллективов, различные шоу, спортивные состязания и выставки. А вот традиционного концерта российских звёзд на берегу Оки, судя по программе, не запланировано. Салюта в урезанной афише также не наблюдается. Праздничные торжества закончатся в 15 часов.Напомним, что в 2022 году концерт все-таки состоялся.