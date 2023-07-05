Мероприятие прошло в тожественной обстановке в Патриаршем саду. Из 3,5 тысяч выпускников на церемонию награждения пришли больше 100 наиболее отличившихся. Они отстаивали честь вуза на

Мероприятие прошло в тожественной обстановке в Патриаршем саду. Из 3,5 тысяч выпускников на церемонию награждения пришли больше 100 наиболее отличившихся. Они отстаивали честь вуза на различных состязаниях и конкурсах, занимались научной, волонтерской и общественной работой. Кристина Станкевич закончила институт прикладной математики, физики и информатики, на церемонии ей вручили награду за научно – исследовательскую деятельность. Кристина