Жителя деревни Глубоково обвиняют в 11 преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и хранением оружия и боеприпасов, сообщили в прокуратуре. Установлено, что с 2013 года мужчина у себя

Жителя деревни Глубоково обвиняют в 11 преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и хранением оружия и боеприпасов, сообщили в прокуратуре. Установлено, что с 2013 года мужчина у себя в гараже собирал огнестрельное оружие. Он делал его из частей сигнальных пистолетов и револьверов, а также из пистолета системы Токарева (ТТ) образца 1930-1933 годов. Всего обвиняемый изготовил 3