Вязниковский район участвует в региональной программе газификации. Благодаря этому ведётся работа по прокладке двух межпосёлковых газопроводов.

Вязниковский район участвует в региональной программе газификации. Благодаря этому ведётся работа по прокладке двух межпосёлковых газопроводов.Один из них соединит деревни Эдон и Галкино. Второй опеспечит голубым топливом деревни Поздняково, Большевысоково и Малое Высоково. В Поздняково уже оборудована газораспределительная подстанция.«В 21 веке газ — это неотъемлемая часть комфорта. Поэтому государство стремится обеспечить голубым топливом все доступные населенные пункты страны», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.