Поесть татарской выпечки и поучаствовать в народных играх. В мэрии анонсировали программу Сабантуя, который пройдет уже в это воскресенье, 9 июля. В Загородном парке пройдет концерт,

Поесть татарской выпечки и поучаствовать в народных играх. В мэрии анонсировали программу Сабантуя, который пройдет уже в это воскресенье, 9 июля. В Загородном парке пройдет концерт, посвящённый искусствам Республики Татарстан. На многочисленных мастер-классах участники узнают секреты народных ремёсел. Никого не сможет оставить равнодушным татарская и башкирская кухня. Гости смогут не только попробовать кыстыбый, каймак, чак-чак,