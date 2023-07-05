Владимирские активисты предлагают жителям города пройти опрос по благоустройству лугопарка «Дружба».

Владимирские активисты предлагают жителям города пройти опрос по благоустройству лугопарка «Дружба». Основной вопрос - поддерживают ли владимирцы объединение городского парка, лугопарка и лесопарка «Дружба» в единую парковую зону.Кроме того, общественников интересует, какие объекты следует благоустроить на территории лугопарка, а также чего здест не хватает. В числе ответов сцена, спортивные и детские площадки, дендрарий, скульптуры, пешеходные дорожки и другие элементы. Кроме того, можно высказать собственные предложения.Анкеты предлагают заполнять в форме. Письменный вариант можно передать организаторам, связавшись с ними по номеру телефона 8-920-620-49-50.Напомним, ранее Рослесхоз запретить «СХК «Вышка» вырубку леса в парке «Дружба».