Владимирские артисты посетили Чебоксары и Тольятти.

Владимирский областной театр кукол выиграл пять наград на крупных фестивалях. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Летом труппа стала участником двух международных фестивалей в Чебоксарах. За «Лучший актёрский ансамбль» отмечена постановка «Рассказать вам сказку?». Диплом «За оригинальное использование кукол» получила режиссёр Марина Протасова. В номинации «Лучшая работа режиссёра в спектакле для особенного зрителя» победителем признан спектакль «Сны о реке» Екатерины Кочневой.А вот ведущий мастер сцены Марина Вахтанина удостоена награды за роль Матрёны в представлении «Матрёнин двор» на Всероссийском фестивале театров кукол, проходившем в Тольятти. Сам театр за постановку награждён дипломом лауреата.