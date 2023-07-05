Владимирский скрипач и композитор Равиль Ислямов рассказал, как пришел в музыку и чем ценна его...

Владимирский скрипач и композитор Равиль Ислямов рассказал, как пришел в музыку и чем ценна его скрипка.Новоиспеченный лауреат конкурса Чайковского, солист Санкт-Петербургского Дома музыки и наш земляк скрипач и композитор Равиль Ислямов выступил на суздальском фестивале Дениса Мацуева "Альма Матер". Сразу после он дал интервью Вестям и рассказал, как пришел в музыку, чем ценна его скрипка. И, конечно, сыграл для наших телезрителей.