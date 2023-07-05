Двух жителей Москвы обвиняют в хранении, перевозке и сбыте поддельных иностранных купюр, сообщили в прокуратуре. В этом году один из обвиняемых приобрел фальшивые доллары и евро, и предложил

Двух жителей Москвы обвиняют в хранении, перевозке и сбыте поддельных иностранных купюр, сообщили в прокуратуре. В этом году один из обвиняемых приобрел фальшивые доллары и евро, и предложил знакомому вместе сбыть их. Приятель поразмыслил, что можно заработать, и согласился. В конце мая злоумышленники приехали во Владимир и продали местному жителю 51 купюру номиналом 50 евро