Во Владимире утверждена программа татаро-башкирского праздника Сабантуй. Чем в этот раз удивят и...

Во Владимире утверждена программа татаро-башкирского праздника "Сабантуй".Чем в этот раз удивят и порадуют гостей, узнала Мария Городская.Сабантуй во Владимире пройдёт в 22-й раз. Праздник знакомит жителей и гостей города с татарскими и башкирскими традициями и обрядами с тысячелетней историей.Макатдес Муртазин, председатель Совета ВРОО "Автономия татар Владимирской области":- Традиционно это праздник первой борозды был в своё время, с языческих времён, праздник посевной, когда вся природа оживает.Самая вкусная часть - кулинарная. В этот раз мастера национальной кухни представят 5 видов выпечки с пятью видами теста, а ещё первые и вторые блюда. Можно будет понаблюдать за процессом приготовления и продегустировать угощения. Будут и мастер-классы по татарским ремёслам и конкурс костюмов - с традиционной вышивкой.Лия Шаипкина, участница творческой студии "Мирас" татарского национально-культурного центра "Бяхет":- Мы в кружке рукоделия используем, в основном, гладь. Ну и сеточку, узелочки, разные техники.Одной из главных составляющих праздника станет турнир по национальной борьбе Куреш. Желающим поучаствовать нужно успеть пройти регистрацию до 11.30 в день Сабантуя - 9-го июля. Для победителей - ценные призы. Поддержку в проведении праздника оказывает горадминистрация.Игорь Ефремов, и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Мы ценим огромный вклад татарской общины, во-первых, в сохранении этнокультурного разнообразия своего, а во-вторых за этот бесценный вклад в наш общий культурный котёл, который составляет основу нашего общего дома, города Владимира.Сабантуй пройдёт уже в это воскресенье. Праздник начнётся в 12 часов в Загородном парке. Вход для всех желающих свободный.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".