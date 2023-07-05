Во Владимире в Красносельском пруду было обнаружено тело пожилой женщины. Как сообщает...

Во Владимире в Красносельском пруду было обнаружено тело пожилой женщины.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, во Владимире организована процессуальная проверка по факту обнаружения в пруду тела женщины.Известно, что в дневное время (сегодня - 5 июля 2023 года) поступило сообщение об обнаружении во Фрунзенском районе города Владимира тела женщины в Красносельском пруду. Напомним, он не предназначен для купания.Незамедлительно на место выехала следственно-оперативная группа.По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка. Сообщается, что в рамках её будут установлены обстоятельства смерти 64-летней местной жительницы.Фото: pxfuel.com