Во Владимире в Красносельском пруду было обнаружено тело пожилой женщины.
Как сообщает...
Во Владимире в Красносельском пруду было обнаружено тело пожилой женщины.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, во Владимире организована процессуальная проверка по факту обнаружения в пруду тела женщины.
Известно, что в дневное время (сегодня - 5 июля 2023 года) поступило сообщение об обнаружении во Фрунзенском районе города Владимира тела женщины в Красносельском пруду. Напомним, он не предназначен для купания.
Незамедлительно на место выехала следственно-оперативная группа.
По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка. Сообщается, что в рамках её будут установлены обстоятельства смерти 64-летней местной жительницы.
Фото: pxfuel.com