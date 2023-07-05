Во Владимире ветеринары спасли попавшегося на блесну кота. Ветеринарная клиника с многолетней...

Во Владимире ветеринары спасли попавшегося на блесну кота.Ветеринарная клиника с многолетней историей. Уже тридцать лет владимирцы доверяют здоровье своих питомцев врачам ветклиники "Артемида". Так недавно медики провели уникальную операцию по спасению кота, чуть не лишившегося языка. Вера Куликова продолжит.Это видео снято спустя две недели после операции. Серый красавчик Томас едва не лишился языка. Кот заглотил блесну. Врачи ветклиники "Артемида" провели ювелирную работу. Теперь Томас в полном порядке.Виктория Фомина, хозяйка кота Томаса:- Он зацепил язык крючком и губу. Пытался все это оторвать, в итоге порвал себе язык. Мы сразу в панике поехали в клинику в "Артемиду" и уже там в истерике все. Показали врачам. Его сразу забрали на операцию. Сделали пластику языка и зашили язык."Артемида"- первая частная ветеринарная клиника Владимира- появилась в 1993 году. Команда молодых врачей перевернула представления горожан о ветеринарии: успешно боролась с инфекциями, в том числе энтеритом и чумой, выполняла недоступные ранее хирургические операции, в том числе в области травматологии и офтальмологии.Директор ветеринарной клиники Наталья Ларионова вспоминает: начинали с одного кабинета, одного доктора, простенького микроскопа и самых необходимых инструментов.Наталья Ларионова, директор ветеринарной клиники "Артемида":- Сейчас уже есть два филиала. У нас вот основной филиал на улице Чернышевского и филиал на Верхней Дуброве. //Верхняя Дуброва клиника, конечно, поменьше, но тем не менее она совершенно полноценная. Потому что там есть узи- премиум класса, есть цифровой рентген. Все необходимое для работы есть. И операционная. Там все это. Единственное, что там нет, конечно, стационаров, в котором мы сейчас присутствуем- это наше последнее детище. Наша гордость, наше достижение!))Отделение интенсивной терапии создали, чтобы круглосуточно выхаживать питомцев. "Артемида"- лидер во многих направлениях. Здесь появился первый в областной столице рентген для животных, эндоскопическое отделение. С помощью эндоскопа достают проглоченные животными предметы без разрезов, проводят лапароскопические операции, в том числе стерилизацию. Хирурги "Артемиды" первыми начали делать операции на позвоночнике, возвращая четвероногим пациентам способность ходить. Назвать самую сложную Илья Рапопорт -хирург,травматолог, невролог затрудняется. За три десятка лет их было немало!Илья Рапопорт, хирург-травматолог ветеринарной клиники "Артемида":- Операция на кишечнике объемные, когда там допустим нужно убирать какие-то большие объемные участки кишечника, допустим, когда у животного сформировалось стойкое расширение этого кишечника там его нужно много, много швов наложить специальным образом, чтобы его стянуть. Это какие-то там грыжи диафрагмальные, операции на грудное полости, там удалить участок легкого с опухолью)) В "Артемиде" есть и собственная лаборатория. Первая во Владимире. Она выполняет уникальные исследования в том числе цитологические, анализы для птиц и экзотических животных. Главное правило ветврачей "Артемиды"- любовь и бережное отношение к пациентам. Здесь их ласково называют дочками и сыночками. Вот уже 30 лет!Вера Куликова, Андрей Беляков. Вести-Владимир.