Во Владимирской области будут судить жителя Петушинского района за незаконное изготовление оружия и...

Во Владимирской области будут судить жителя Петушинского района за незаконное изготовление оружия и боеприпасов.Мужчина обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ («незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов») и 5 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ («незаконное изготовление огнестрельного оружия...»).Установлено, что с 2013 года по апрель 2023 года житель деревни Глубоково Петушинского района в личном гараже «самодельным способом» путем сборки ("из частей сигнальных пистолетов и револьверов, а также пистолета системы Токарева"), изготовил 3 пистолета и 1 револьвер (плюс 76 патронов).Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Изготовленное оружие и боеприпасы мужчина хранил в гараже вместе с ранее найденными 16 патронами различного калибра до момента изъятия их полицией.Дело рассмотрит Петушинский районный суд.Мужчине грозит лишение свободы до 6 лет.Фото: pxfuel.com